02:53 20.09.2021 (обновлено: 03:01 20.09.2021)
"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах
"Единая Россия" лидирует в 193 одномандатных округах после обработки 40,07% протоколов
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия"
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получает 188 мандатов.
КПРФ получает по одномандатным округам 16 мест, "Справедливая Россия" — восемь, ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Гражданская платформа и Партия Роста — по одному.
Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
Единая Россия" также сохраняет лидерство с 45,55 процента голосов по федеральному округу. На втором месте остается КПРФ с 21,66 процента, на третьем - ЛДПР с 8,22 процента. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,57 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,14 процента.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.