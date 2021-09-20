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"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах

"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах

Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:53

2021-09-20T02:53

2021-09-20T03:01

выборы в государственную думу

политика

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК.Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получает 188 мандатов.КПРФ получает по одномандатным округам 16 мест, "Справедливая Россия" — восемь, ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Гражданская платформа и Партия Роста — по одному.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.Единая Россия" также сохраняет лидерство с 45,55 процента голосов по федеральному округу. На втором месте остается КПРФ с 21,66 процента, на третьем - ЛДПР с 8,22 процента. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,57 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,14 процента.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии