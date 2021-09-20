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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750882744.html
"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах
"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах
Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:53
2021-09-20T03:01
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
яблоко
коммунисты россии
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК.Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получает 188 мандатов.КПРФ получает по одномандатным округам 16 мест, "Справедливая Россия" — восемь, ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Гражданская платформа и Партия Роста — по одному.Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.Единая Россия" также сохраняет лидерство с 45,55 процента голосов по федеральному округу. На втором месте остается КПРФ с 21,66 процента, на третьем - ЛДПР с 8,22 процента. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,57 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,14 процента.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
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политика, госдума рф, яблоко, коммунисты россии
02:53 20.09.2021 (обновлено: 03:01 20.09.2021)
 
"Единая Россия" нарастила отрыв на выборах в одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует в 193 одномандатных округах после обработки 40,07% протоколов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия"
Избиратели в штабе общественной поддержки партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" побеждают в 193 одномандатных округах на выборах в Госдуму, следует из данных ЦИК после обработки 40,07 процента протоколов УИК.
Ранее сообщалось, что "Единая Россия" получает 188 мандатов.
КПРФ получает по одномандатным округам 16 мест, "Справедливая Россия" — восемь, ЛДПР, "Яблоко", "Родина", Гражданская платформа и Партия Роста — по одному.
Среди самовыдвиженцев лидируют три кандидата.
Единая Россия" также сохраняет лидерство с 45,55 процента голосов по федеральному округу. На втором месте остается КПРФ с 21,66 процента, на третьем - ЛДПР с 8,22 процента. В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,57 процента, за ней следуют "Новые люди" с 6,14 процента.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в пять процентов.
Единый день голосования в этом году проходил с 17 по 19 сентября.
Госдуму избирают на пять лет по смешанной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам.
Федеральные списки кандидатов зарегистрировали 14 партий. Согласно жеребьевке, в бюллетене они располагаются в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия — За правду", "Яблоко", Партия роста, Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и Партия пенсионеров.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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