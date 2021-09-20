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"Единая Россия" лидирует с 49,98 процента в Тульской области
"Единая Россия" лидирует с 49,98 процента в Тульской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует с 49,98 процента в Тульской области
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы РФ в Тульской области с 49,98% голосов после обработки 14,57% протоколов, свидетельствуют первые... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:44
2021-09-20T02:44
2021-09-20T02:44
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах депутатов Госдумы РФ в Тульской области с 49,98% голосов после обработки 14,57% протоколов, свидетельствуют первые данные ЦИК.КПРФ набирает 17,47%, "Справедливая Россия" - 8,27%, ЛДПР – 6,69%, партия "Новые люди" - 5,92%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, тульская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует с 49,98 процента в Тульской области
"Единая Россия" лидирует с 49,98 процента на выборах в Госдуму в Тульской области