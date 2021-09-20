https://ria.ru/20210920/vybory-1750881641.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края с 34,67%

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края с 34,67% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в заксобрание Пермского края с 34,67%

"Единая Россия" лидирует с 34,67% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, КПРФ с 22,22% - вторая,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:42

2021-09-20T02:42

2021-09-20T02:42

выборы в государственную думу

политика

пермский край

госдума рф

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ПЕРМЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 34,67% голосов на выборах депутатов законодательного собрания Пермского края четвертого созыва, КПРФ с 22,22% - вторая, свидетельствуют данные онлайн-табло на сайте краевого избиркома после обработки 53,80% протоколов.По данным избиркома, после обработки 53,80% протоколов "Единая Россия" набирает 34,67%, КПРФ – 22,22%, "Справедливая Россия - За правду" – 11,26%, ЛДПР – 10,06%, "Новые люди" – 7,32%, "Партия пенсионеров" – 4,92%, "Коммунисты России" – 1,87%, "Яблоко" — 1,33%.Голосование проходило с 17 по 19 сентября. В Пермском крае жители выбирали депутатов в Госдуму восьмого созыва, краевое заксобрание четвертого созыва и муниципальные представительные органы в 16 территориях. Предварительная явка на выборах в регионе на 18.00 (16.00 мск) составила 36,03%, превысив явку 2016 года (35,03%).На выборах в Госдуму в Пермском крае замещается четыре мандата по одномандатным избирательным округам, на выборах в заксобрание – 60 мандатов: 30 - по единому избирательному округу, 30 - по одномандатным избирательным округам.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750881384.html

пермский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, пермский край, госдума рф