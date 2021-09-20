https://ria.ru/20210920/vybory-1750880814.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01%

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% голосов, следует из первых данных ЦИК после обработки 15,04% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:35

2021-09-20T02:35

2021-09-20T02:35

выборы в государственную думу

политика

самарская область

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% голосов, следует из первых данных ЦИК после обработки 15,04% протоколов.Согласно информации ЦИК, "Единая Россия" после подсчета 15,04% протоколов получает 50,01% голосов, КПРФ – 21,31%, ЛДПР – 6,4%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,89%, "Новые люди" – 4,91%, Партия пенсионеров – 2,54%, "Коммунисты России" - 2,12%, "Зеленые" - 1,29%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750880266.html

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политика, самарская область, госдума рф