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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% голосов, следует из первых данных ЦИК после обработки 15,04% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:35
2021-09-20T02:35
2021-09-20T02:35
выборы в государственную думу
политика
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01% голосов, следует из первых данных ЦИК после обработки 15,04% протоколов.Согласно информации ЦИК, "Единая Россия" после подсчета 15,04% протоколов получает 50,01% голосов, КПРФ – 21,31%, ЛДПР – 6,4%, "Справедливая Россия - За правду" – 5,89%, "Новые люди" – 4,91%, Партия пенсионеров – 2,54%, "Коммунисты России" - 2,12%, "Зеленые" - 1,29%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, самарская область, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01%
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Самарской области с 50,01 процента