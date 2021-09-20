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"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента

"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:31

2021-09-20T02:31

2021-09-20T02:31

выборы в государственную думу

политика

астраханская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.Единороссы получают 45,43% голосов, следом за ними идут КПРФ с 18,55%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,94%, ЛДПР - 7,33%, "Новые люди" – 6,04%.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.

астраханская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия