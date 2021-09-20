https://ria.ru/20210920/vybory-1750880455.html
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:31
2021-09-20T02:31
2021-09-20T02:31
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104982/24/1049822495_0:232:2819:1818_1920x0_80_0_0_a8a7e7524ff7aeb1903ea01e72899b7f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.Единороссы получают 45,43% голосов, следом за ними идут КПРФ с 18,55%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,94%, ЛДПР - 7,33%, "Новые люди" – 6,04%.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.
астраханская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/104982/24/1049822495_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_78491914f80149d9a1bbab1e2b64f048.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Астраханской области с 45,43 процента