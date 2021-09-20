Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750880455.html
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента
Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:31
2021-09-20T02:31
выборы в государственную думу
политика
астраханская область
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104982/24/1049822495_0:232:2819:1818_1920x0_80_0_0_a8a7e7524ff7aeb1903ea01e72899b7f.jpg
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.Единороссы получают 45,43% голосов, следом за ними идут КПРФ с 18,55%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,94%, ЛДПР - 7,33%, "Новые люди" – 6,04%.С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.
астраханская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/104982/24/1049822495_45:0:2776:2048_1920x0_80_0_0_78491914f80149d9a1bbab1e2b64f048.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, астраханская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
02:31 20.09.2021
 
"Единая Россия" лидирует в Астраханской области с 45,43 процента

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Астраханской области с 45,43 процента

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк"Единая Россия"
Единая Россия - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Государственную думу России в Астраханской области с 45,43% голосов после обработки 15,14% протоколов, следует из данных ЦИК РФ.
Единороссы получают 45,43% голосов, следом за ними идут КПРФ с 18,55%, "Справедливая Россия - За правду" – с 10,94%, ЛДПР - 7,33%, "Новые люди" – 6,04%.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
С 17 по 19 сентября в Астраханской области проходили выборы депутатов Госдумы России. Кроме того, жители региона участвовали в выборах депутатов областной думы, а также ряда представителей муниципальных органов власти.
 
Выборы в Государственную думуПолитикаАстраханская областьЕдиная РоссияГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:53Талибы приказали быть дома женщинам, работающим на "мужских" должностях
05:48Месси отказался пожать руку главному тренеру ПСЖ
05:33На выборах главы Белгородской области обработали почти 95% протоколов
05:29В Саратовском округе на выборах в Госдуму обработали 71,71% протоколов
05:20"Единая Россия" победила на выборах в думу Чукотки
05:16"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Чукотке
05:03"Единая Россия" лидирует по партийным спискам на выборах в Москве с 38,7%
04:55Китайский эксперт усомнился в улучшении отношений между Китаем и США
04:45Яровая победила на выборах в Госдуму на Камчатке с 40,43 процента голосов
04:40"Единая Россия" победила на выборах в Госдуму на Камчатке
04:38Россиянам спишут 1,6 миллиарда рублей долгов
04:37В Австралии на выборах в Госдуму проголосовали 413 россиян
04:34ЦИК обработал половину протоколов на выборах в Госдуму
04:32"Единая Россия" продолжает лидировать в 193 одномандатных округах
04:22Гладков лидирует на выборах главы Белгородской области с 79,32%
04:19Дегтярев побеждает на выборах главы Хабаровского края
04:11Саакашвили объяснил, чем "Северный поток — 2" полезен для Украины
04:09В Республике Алтай на выборах в Госдуму обработали 85,17% протоколов
04:01Васильев лидирует на выборах в Госдуму в Тверской области с 44,59 процента
03:54Кадыров лидирует на выборах главы Чечни с 99,61 процента
Лента новостейМолния