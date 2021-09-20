https://ria.ru/20210920/vybory-1750880266.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Архангельской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Архангельской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Архангельской области

Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Архангельской области с более чем 33% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 17,4%, свидетельствуют... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:28

2021-09-20T02:28

2021-09-20T02:29

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Архангельской области с более чем 33% голосов, на втором месте – КПРФ, у которой 17,4%, свидетельствуют первые данные избиркома после обработки 24,6% протоколов.Согласно первым данным, у "Единой России" - 33,18%, КПРФ набирает 17,4%, на третьей строчке ЛДПР с 13,02%, следом идут "Справедливая Россия — За правду" – 10,15%, "Новые люди" с 9,78%. У "Яблока" - 5,98%.Голосование на выборах в Госдуму проходило в этом году 17-19 сентября, одновременно с ними шли региональные и муниципальные выборы. Дистанционное электронное голосование в этом году проходило в Москве, а также еще в шести регионах - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях, а также в городе Севастополе.

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политика, москва, госдума рф