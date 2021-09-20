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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45 процентами
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45 процентами - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45 процентами
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45% голосов, сообщает ЦИК России после обработки 6,8% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:26
2021-09-20T02:26
2021-09-20T02:27
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45% голосов, сообщает ЦИК России после обработки 6,8% протоколов."Обработано протоколов 6,81%. "Единая Россия" - 45,32%, КПРФ - 26,23%, "Новые люди" - 10,93%", - информирует ЦИК. Остальные партии не набирают 5% голосов.По информации избирательной комиссии Калмыкии, в регионе 235 избирательных участков, в списке избирателей - 201 тысяча человек.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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политика, госдума рф, цик рф
02:26 20.09.2021 (обновлено: 02:27 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45 процентами
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Калмыкии с 45 процентами