https://ria.ru/20210920/vybory-1750879623.html

Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы

Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы - РИА Новости, 20.09.2021

Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы

Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 91,66% голосов после обработки 64,17% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T02:21

2021-09-20T02:21

2021-09-20T02:21

выборы в государственную думу

политика

владислав ховалыг

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МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 91,66% голосов после обработки 64,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Чойгана Седен-оол (КПРФ) набрала 2,55% голосов, Владимир Чесноков ("Коммунисты России") - 1,41% голосов, Айланмаа Кан-оол ("Зеленые") - 2.29%, Андрей Сат (Партия роста) - 1,19%.Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Тувы 7 апреля 2021 года.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750879283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владислав ховалыг