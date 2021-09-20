https://ria.ru/20210920/vybory-1750879623.html
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы - РИА Новости, 20.09.2021
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 91,66% голосов после обработки 64,17% протоколов,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:21
2021-09-20T02:21
2021-09-20T02:21
выборы в государственную думу
политика
владислав ховалыг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848318_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_9cc6e9a09c20fff5456ded314e4e8088.jpg
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Врио руководителя Тувы Владислав Ховалыг ("Единая Россия") лидирует на выборах главы республики с 91,66% голосов после обработки 64,17% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным ЦИК, Чойгана Седен-оол (КПРФ) набрала 2,55% голосов, Владимир Чесноков ("Коммунисты России") - 1,41% голосов, Айланмаа Кан-оол ("Зеленые") - 2.29%, Андрей Сат (Партия роста) - 1,19%.Ховалыг был назначен временно исполняющим обязанности главы Тувы 7 апреля 2021 года.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750879283.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848318_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_581f548f33c2fc7e6954aab08cf239be.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владислав ховалыг
Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы
Врио руководителя Тувы Ховалыг лидирует на выборах главы Тувы с 91,66 процента