https://ria.ru/20210920/vybory-1750877499.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах

"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах

Кандидаты от "Единой России" лидируют в 188 одномандатных округах, от КПРФ - в 17, от "Справедливой России – За правду" - в семи, у ЛДПР, "Яблока", "Родины",... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:47

2021-09-20T01:47

2021-09-20T02:30

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" лидируют в 188 одномандатных округах, от КПРФ - в 17, от "Справедливой России – За правду" - в семи, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 35,10% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют четыре кандидатаНа выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ - 7, ЛДПР - 5, "Справедливая Россия - За правду" - 7.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750878261.html

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