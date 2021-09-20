https://ria.ru/20210920/vybory-1750877499.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах
"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах
Кандидаты от "Единой России" лидируют в 188 одномандатных округах, от КПРФ - в 17, от "Справедливой России – За правду" - в семи, у ЛДПР, "Яблока", "Родины",... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:47
2021-09-20T01:47
2021-09-20T02:30
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Кандидаты от "Единой России" лидируют в 188 одномандатных округах, от КПРФ - в 17, от "Справедливой России – За правду" - в семи, у ЛДПР, "Яблока", "Родины", Гражданской платформы и Партии Роста по одному кандидату-лидеру, следует из данных ЦИК после обработки 35,10% протоколов УИК.Среди самовыдвиженцев лидируют четыре кандидатаНа выборах в Госдуму в 2016 году "Единая Россия" получила 203 места по одномандатным округам, КПРФ - 7, ЛДПР - 5, "Справедливая Россия - За правду" - 7.
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выборы, политика, госдума рф
01:47 20.09.2021 (обновлено: 02:30 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в 188 одномандатных округах
ЕР лидирует в 188 одномандатных округах после обработки 35 процентов протоколов