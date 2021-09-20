https://ria.ru/20210920/vybory-1750877348.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 80,61% протоколов и набирает 30,20%, следует из данных информационного табло РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:44

2021-09-20T01:44

2021-09-20T01:44

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750851984_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_d121387a215a480bf5d5b2de1e32f0a2.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 80,61% протоколов и набирает 30,20%, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 21,99%, "Справедливая Россия" - 19,31%, ЛДПР – 8,86%, партия "Новые люди" – 8,01%.Кроме очного голосования, в Ярославской области проходило дистанционное электронное голосование. Облизбирком пока не предоставляет его итоги в процентном соотношении.Дистанционное электронное голосование было организовано также в Москве, в Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750876894.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф