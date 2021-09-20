https://ria.ru/20210920/vybory-1750877348.html
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 80,61% протоколов и набирает 30,20%, следует из данных информационного табло РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:44
2021-09-20T01:44
2021-09-20T01:44
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750851984_0:34:3072:1762_1920x0_80_0_0_d121387a215a480bf5d5b2de1e32f0a2.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 80,61% протоколов и набирает 30,20%, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 21,99%, "Справедливая Россия" - 19,31%, ЛДПР – 8,86%, партия "Новые люди" – 8,01%.Кроме очного голосования, в Ярославской области проходило дистанционное электронное голосование. Облизбирком пока не предоставляет его итоги в процентном соотношении.Дистанционное электронное голосование было организовано также в Москве, в Курской, Нижегородской, Мурманской и Ростовской областях и в Севастополе.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750876894.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750851984_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_045a163386883345dbeb2ab7bd4b39a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области с 30,20 процента