https://ria.ru/20210920/vybory-1750877079.html

Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов "уткой"

Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов "уткой" - РИА Новости, 20.09.2021

Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов "уткой"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой утверждения о том, что подведение итогов выборов планируется перенести. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:43

2021-09-20T01:43

2021-09-20T02:24

выборы в государственную думу

политика

москва

госдума рф

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой утверждения о том, что подведение итогов выборов планируется перенести.Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ЦИК якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.По ее словам, подведены итоги дистанционного голосования по всем шести регионам, где оно проходило, кроме Москвы, где произошла задержка. Памфилова отметила, что пока не знает, почему случилась, но пообещала разобраться, "в чем дело, и кто пустил эту утку в Telegram, и с какой целью".Согласно календарному плану ЦИК по подготовке и проведению выборов в Госдуму, размещение данных в протоколах участковых избиркомов об итогах голосования в интернете производится по мере ввода данных в ГАС "Выборы", но не позднее 4.00 по местному времени 20 сентября 2021 года. В случае совмещения с иными выборами, референдумами, не позднее 6:00 по местному времени 20 сентября 2021 года; для протоколов с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов" – не позднее чем через восемь часов после составления протокола. Установление итогов голосования на соответствующей территории - не позднее 21 сентября 2021 года территориальными избирательными комиссиями.

https://ria.ru/20210920/gosduma-1750877575.html

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политика, москва, госдума рф, цик рф, элла памфилова