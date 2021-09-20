01:43 20.09.2021 (обновлено: 02:24 20.09.2021)
Памфилова назвала сообщения о переносе подведения итогов выборов "уткой"
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова в Информационном центре Центральной избирательной комиссии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова назвала уткой утверждения о том, что подведение итогов выборов планируется перенести.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что ЦИК якобы отложил обнародование итогов дистанционного голосования в Москве.
"Я официально заявляю, что для того, чтобы перенести подведение итогов на сутки, должен был бы собраться ЦИК, то есть Центральная избирательная комиссия, чтобы принять такое решение. Этого решения не было, поскольку никаких оснований для этого тоже не было", - сказала Памфилова в телефонном разговоре с руководителем Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексеем Венедиктовым, при котором присутствовали журналисты.
По ее словам, подведены итоги дистанционного голосования по всем шести регионам, где оно проходило, кроме Москвы, где произошла задержка. Памфилова отметила, что пока не знает, почему случилась, но пообещала разобраться, "в чем дело, и кто пустил эту утку в Telegram, и с какой целью".
Согласно календарному плану ЦИК по подготовке и проведению выборов в Госдуму, размещение данных в протоколах участковых избиркомов об итогах голосования в интернете производится по мере ввода данных в ГАС "Выборы", но не позднее 4.00 по местному времени 20 сентября 2021 года.
В случае совмещения с иными выборами, референдумами, не позднее 6:00 по местному времени 20 сентября 2021 года; для протоколов с отметкой "Повторный" или "Повторный подсчет голосов" – не позднее чем через восемь часов после составления протокола. Установление итогов голосования на соответствующей территории - не позднее 21 сентября 2021 года территориальными избирательными комиссиями.