https://ria.ru/20210920/vybory-1750876761.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области

Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Липецкой области 44,24% после обработки 13,5% протоколов, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:36

2021-09-20T01:36

2021-09-20T01:36

выборы в государственную думу

политика

липецкая область

единая россия

госдума рф

кпрф

лдпр

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848977_0:197:2937:1849_1920x0_80_0_0_79c05f2d1e9ec4f926624f649a3f8c71.jpg

ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Липецкой области 44,24% после обработки 13,5% протоколов, сообщил облизбирком.В Липецкой области на данный момент обработано 13,5% протоколов голосования.Остальные партии, по данным облизбиркома, не набирают 5% голосов.

липецкая область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, липецкая область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, россия