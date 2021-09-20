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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области
Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Липецкой области 44,24% после обработки 13,5% протоколов, сообщил облизбирком. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:36
2021-09-20T01:36
2021-09-20T01:36
выборы в государственную думу
политика
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ВОРОНЕЖ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Липецкой области 44,24% после обработки 13,5% протоколов, сообщил облизбирком.В Липецкой области на данный момент обработано 13,5% протоколов голосования.Остальные партии, по данным облизбиркома, не набирают 5% голосов.
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политика, липецкая область, единая россия, госдума рф, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Липецкой области
"Единая Россия" получает 44,24 процента голосов на выборах в Госдуму в Липецкой области