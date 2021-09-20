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Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму

Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму

Посольство Китая в России сообщило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму, дали им высокую оценку. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:31

2021-09-20T01:31

2021-09-20T01:42

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посольство Китая в России сообщило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму, дали им высокую оценку.Отмечается, что "избиратели проявили активное участие, в полной мере продемонстрировав гражданскую свободу России и добровольно осуществив свои гражданские права"."Никаких нарушений не было зафиксировано, что китайская сторона высоко оценивает", - отмечает посольство."Будучи партнером России по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай уважает желания и выбор российского народа, неизменно поддерживает Россию в выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям, и выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела России", - говорится в заявлении.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, китай, госдума рф, россия