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Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму
Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021
Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму
Посольство Китая в России сообщило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму, дали им высокую оценку. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:31
2021-09-20T01:31
2021-09-20T01:42
выборы в государственную думу
технологии
китай
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Посольство Китая в России сообщило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму, дали им высокую оценку.Отмечается, что "избиратели проявили активное участие, в полной мере продемонстрировав гражданскую свободу России и добровольно осуществив свои гражданские права"."Никаких нарушений не было зафиксировано, что китайская сторона высоко оценивает", - отмечает посольство."Будучи партнером России по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай уважает желания и выбор российского народа, неизменно поддерживает Россию в выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям, и выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела России", - говорится в заявлении.
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технологии, китай, госдума рф, россия
01:31 20.09.2021 (обновлено: 01:42 20.09.2021)
Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму
Китайские наблюдатели высоко оценили выборы в Госдуму и не зафиксировали нарушений
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Посольство Китая
в России
сообщило, что китайские дипломаты, которые были наблюдателями на выборах в Госдуму
, дали им высокую оценку.
"Тщательно изучив подготовку к организации выборов и участки голосования, а также благодаря обмену мнениями с избирателями, китайская сторона считает, что выборы в Госдуму прошли успешно. Все процедуры соответствовали Конституции РФ и соответствующим законам и нормативным актам, весь процесс был подготовлен тщательно и всесторонне, организация профессиональна и последовательна; формы голосования были инновационными, с надежным техническим обеспечением, полностью отражающие открытость и прозрачность демократии", - говорится в сообщении посольства в соцсети WeChat
Отмечается, что "избиратели проявили активное участие, в полной мере продемонстрировав гражданскую свободу России и добровольно осуществив свои гражданские права".
"Никаких нарушений не было зафиксировано, что китайская сторона высоко оценивает", - отмечает посольство.
"Будучи партнером России по всестороннему стратегическому взаимодействию, Китай уважает желания и выбор российского народа, неизменно поддерживает Россию в выборе пути развития, отвечающего ее национальным особенностям, и выступает против вмешательства любых внешних сил во внутренние дела России", - говорится в заявлении.