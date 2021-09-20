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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии
ЕР ЛИДИРУЕТ С 39% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ЧУВАШИИ - ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ИЗБИРКОМА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 26% ПРОТОКОЛОВ РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:21
2021-09-20T01:21
2021-09-20T02:00
выборы в государственную думу
политика
чувашская республика (чувашия)
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
кпрф
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ЕР ЛИДИРУЕТ С 39% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ЧУВАШИИ - ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ИЗБИРКОМА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 26% ПРОТОКОЛОВРИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, чувашская республика (чувашия), единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр
Материал дополняется
01:21 20.09.2021 (обновлено: 02:00 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии
"Единая Россия" набирает 39 процентов голосов на выборах в Госдуму в Чувашии