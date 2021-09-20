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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Чувашии

ЕР ЛИДИРУЕТ С 39% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ЧУВАШИИ - ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ИЗБИРКОМА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 26% ПРОТОКОЛОВ РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:21

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2021-09-20T02:00

выборы в государственную думу

политика

чувашская республика (чувашия)

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

кпрф

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ЕР ЛИДИРУЕТ С 39% ГОЛОСОВ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ В ЧУВАШИИ - ПЕРВЫЕ ДАННЫЕ ИЗБИРКОМА ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ 26% ПРОТОКОЛОВРИА Новости

чувашская республика (чувашия)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, чувашская республика (чувашия), единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, кпрф, лдпр