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Кандидат от КПРФ лидирует в одномандатном округе в Коми
Кандидат от КПРФ лидирует в одномандатном округе в Коми - РИА Новости, 20.09.2021
Кандидат от КПРФ лидирует в одномандатном округе в Коми
Кандидат от КПРФ Михайлов лидирует с 35,17% голосов в Сыктывкарском одномандатном округе в Коми после обработки 35,89% протоколов, такие данные опубликовала... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:21
2021-09-20T01:21
2021-09-20T01:21
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политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Кандидат от КПРФ Михайлов лидирует с 35,17% голосов в Сыктывкарском одномандатном округе в Коми после обработки 35,89% протоколов, такие данные опубликовала избирательная комиссия республики."Михайлов (КПРФ) - 35,17%, обработано протоколов - 35,89%", - следует из данных, опубликованным республиканским избиркомом.На втором месте – представитель "Единой России" Ольга Севастьянова (26,81%).
https://ria.ru/20210920/sakhalin-1750875249.html
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политика
Кандидат от КПРФ лидирует в одномандатном округе в Коми
Кандидат от КПРФ Михайлов лидирует с 35,17 процента в одномандатном округе в Коми