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Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы
Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы - РИА Новости, 20.09.2021
Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы
Полиция Нью-Йорка впервые за долгое время не прислала наряд для обеспечения безопасности генерального консульства России во время выборов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:17
2021-09-20T01:17
в мире
сергей овсянников
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка впервые за долгое время не прислала наряд для обеспечения безопасности генерального консульства России во время выборов, сообщил журналистам генсконсул Сергей Овсянников."Несмотря на наши запросы, полиции не было вообще… Такого не было никогда… К счастью, обошлось без инцидентов. ", - сказал Овсянников.По данным на 16.00 (23.00 мск), в Нью-Йорке на российских выборах проголосовали 512 человек, сказал дипломат. Он назвал явку низкой. По его словам, ожидалась явка примерно в 2 тысячи человек.
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в мире, сергей овсянников, россия
01:17 20.09.2021
 
Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы

Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы, несмотря на запросы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции на улице Нью-Йорка
Сотрудники полиции на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Стрингер
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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка впервые за долгое время не прислала наряд для обеспечения безопасности генерального консульства России во время выборов, сообщил журналистам генсконсул Сергей Овсянников.
"Несмотря на наши запросы, полиции не было вообще… Такого не было никогда… К счастью, обошлось без инцидентов. ", - сказал Овсянников.
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По данным на 16.00 (23.00 мск), в Нью-Йорке на российских выборах проголосовали 512 человек, сказал дипломат. Он назвал явку низкой. По его словам, ожидалась явка примерно в 2 тысячи человек.
 
В миреСергей ОвсянниковРоссия
 
 
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