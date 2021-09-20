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Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы

Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы - РИА Новости, 20.09.2021

Полиция Нью-Йорка не прислала наряд в генконсульство России на выборы

Полиция Нью-Йорка впервые за долгое время не прислала наряд для обеспечения безопасности генерального консульства России во время выборов, сообщил журналистам... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:17

2021-09-20T01:17

2021-09-20T01:17

в мире

сергей овсянников

россия

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НЬЮ-ЙОРК, 20 сен - РИА Новости. Полиция Нью-Йорка впервые за долгое время не прислала наряд для обеспечения безопасности генерального консульства России во время выборов, сообщил журналистам генсконсул Сергей Овсянников."Несмотря на наши запросы, полиции не было вообще… Такого не было никогда… К счастью, обошлось без инцидентов. ", - сказал Овсянников.По данным на 16.00 (23.00 мск), в Нью-Йорке на российских выборах проголосовали 512 человек, сказал дипломат. Он назвал явку низкой. По его словам, ожидалась явка примерно в 2 тысячи человек.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, сергей овсянников, россия