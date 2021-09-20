01:15 20.09.2021 (обновлено: 01:25 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Карелии
"Единая Россия" набирает 31,82 процента голосов на выборах в Госдуму в Карелии
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПроцедура погашения неиспользованных избирательных бюллетеней после закрытия избирательного участка в Екатеринбурге на выборах депутатов Государственной Думы РФ
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 31,82% на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 15% протоколов, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.
По результатам обработки 15% протоколов приняли участие в выборах 41,69% избирателей.
"Единая Россия" набирает 31,82%, КПРФ - 15,49%, СР - 10,83%, Яблоко - 9,64%, ЛДПР - 8,11%, Новые люди - 7%, Партия пенсионеров - 4,3%, Коммунисты России - 2,49%, Зеленая альтернатива - 2,06%, Партия Роста - 1,75%, Зеленые - 1,26%, РПСС - 1,13%, Родина -1,02%, Гражданская платформа - 0,08%", - сообщили в ЦИК Карелии.
В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.
Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.