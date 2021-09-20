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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Карелии

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Карелии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Карелии

"Единая Россия" лидирует с 31,82% на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 15% протоколов, сообщили РИА Новости в ЦИК республики. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:15

2021-09-20T01:15

2021-09-20T01:25

выборы в государственную думу

политика

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госдума рф

выборы в государственную думу

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен – РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 31,82% на выборах в Госдуму в Карелии после обработки 15% протоколов, сообщили РИА Новости в ЦИК республики.По результатам обработки 15% протоколов приняли участие в выборах 41,69% избирателей.В Карелии прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, республика карелия, кпрф, лдпр, россия