https://ria.ru/20210920/vybory-1750874413.html
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует с 37% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики поле обработки 23% бюллетеней, сообщает Центральная... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:09
2021-09-20T01:09
2021-09-20T02:32
выборы в государственную думу
политика
чувашская республика (чувашия)
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750856960_0:190:3066:1915_1920x0_80_0_0_0b0b39f1bc95c41d99ff50c459b48d63.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 37% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики поле обработки 23% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.По данным ЦИК Чувашии, ЕР набирает 37%, КПРФ – 20%, "Справедливая Россия - За правду" набирает 14%, "Партия пенсионеров" - 7%, ЛДПР - 7%, "Новые люди" - 5%.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.
https://ria.ru/20210920/vybory-1750874202.html
чувашская республика (чувашия)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750856960_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_15cc484a278b5964a1e82dbf1742bf2f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, чувашская республика (чувашия), госдума рф, россия
01:09 20.09.2021 (обновлено: 02:32 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии
"Единая Россия" лидирует с 37 процентами на выборах депутатов госсовета Чувашии