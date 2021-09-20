https://ria.ru/20210920/vybory-1750874413.html

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах депутатов госсовета Чувашии

"Единая Россия" лидирует с 37% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики поле обработки 23% бюллетеней, сообщает Центральная... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:09

2021-09-20T01:09

2021-09-20T02:32

выборы в государственную думу

политика

чувашская республика (чувашия)

госдума рф

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует с 37% на выборах депутатов государственного совета Чувашской республики поле обработки 23% бюллетеней, сообщает Центральная избирательная комиссия республики.По данным ЦИК Чувашии, ЕР набирает 37%, КПРФ – 20%, "Справедливая Россия - За правду" набирает 14%, "Партия пенсионеров" - 7%, ЛДПР - 7%, "Новые люди" - 5%.В Чувашии с 17 по 19 сентября прошли выборы депутатов Госдумы РФ восьмого созыва и выборы депутатов Госсовета республики седьмого созыва.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750874202.html

чувашская республика (чувашия)

россия

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политика, чувашская республика (чувашия), госдума рф, россия