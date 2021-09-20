https://ria.ru/20210920/vybory-1750874202.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области

Партия "Единая Россия" с 62,54% голосов лидирует по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 53,47% протоколов, КПРФ... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:07

2021-09-20T01:07

2021-09-20T01:07

выборы в государственную думу

политика

саратов

саратовская область

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750866439_0:298:3032:2004_1920x0_80_0_0_a4e78834ef2ea9d54968da36696e4345.jpg

САРАТОВ, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" с 62,54% голосов лидирует по партийным спискам на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 53,47% протоколов, КПРФ набрала 19,53% голосов, следует из данных онлайн-табло в избиркоме региона.По данным избиркома, обработано 53,47% протоколов, по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 62,54%, КПРФ - 19,53%, ЛДПР - 5,29%, "Справедливая Россия" - 3,74%, "Новые люди" - 2,57%, "Партия пенсионеров" - 1,66%, "Коммунисты России" - 1,05%. Остальные партии набирают меньше 1%.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. В частности, в Саратове, помимо депутатов Госдумы, также выбирали депутатов городской думы. Явка на 18.00 (17.00 мск) воскресенья составила 50,94%.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750873900.html

саратов

саратовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратов, саратовская область, госдума рф