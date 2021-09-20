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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми
"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 28,85%, КПРФ - 28,27%, таковы первые данные избиркома после обработки 35,89% протоколов, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:05
2021-09-20T01:05
2021-09-20T01:17
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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лдпр
выборы в государственную думу
республика коми
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 28,85%, КПРФ - 28,27%, таковы первые данные избиркома после обработки 35,89% протоколов, сообщает избирательная комиссия Коми."Единая Россия - 28,85%, КПРФ - 28,27%. Обратно протоколов - 35,89%", - следует из данных таблицы, опубликованной избиркомом.На третьем месте ЛДПР с 10,96%.
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политика, госдума рф, единая россия, кпрф, лдпр, выборы в государственную думу, республика коми, россия
01:05 20.09.2021 (обновлено: 01:17 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми
"Единая Россия" набирает 28,85 процента голосов на выборах в Госдуму в Коми