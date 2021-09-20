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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Коми

"Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 28,85%, КПРФ - 28,27%, таковы первые данные избиркома после обработки 35,89% протоколов, сообщает... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:05

2021-09-20T01:05

2021-09-20T01:17

выборы в государственную думу

политика

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единая россия

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республика коми

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" набирает на выборах в Госдуму в Коми 28,85%, КПРФ - 28,27%, таковы первые данные избиркома после обработки 35,89% протоколов, сообщает избирательная комиссия Коми."Единая Россия - 28,85%, КПРФ - 28,27%. Обратно протоколов - 35,89%", - следует из данных таблицы, опубликованной избиркомом.На третьем месте ЛДПР с 10,96%.

республика коми

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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