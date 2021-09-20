https://ria.ru/20210920/vybory-1750873654.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Рязанской области

"Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 71,09% протоколов, следует из данный информационного табло в... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:02

2021-09-20T01:02

2021-09-20T01:02

выборы в государственную думу

политика

рязанская область

единая россия

госдума рф

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РЯЗАНЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует в Рязанской области на выборах депутатов Госдумы после обработки 71,09% протоколов, следует из данный информационного табло в облизбиркоме.Итоги в регионе подводятся по двум округам. В округе №157 "Единая Россия" набирает 49,64%, на втором месте КПРФ - 18,41%. В округе №156 у "Единой России" 45,39%, у КПРФ - 21,65%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/vybory-1750873521.html

рязанская область

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политика, рязанская область, единая россия, госдума рф