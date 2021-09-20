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Яровая лидирует на выборах в Госдуме на Камчатке
Яровая лидирует на выборах в Госдуме на Камчатке - РИА Новости, 20.09.2021
Яровая лидирует на выборах в Госдуме на Камчатке
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует с 40,63% голосов на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по Камчатскому одномандатному округу,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:00
2021-09-20T01:00
2021-09-20T01:00
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политика
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ирина яровая
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 сен - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая лидирует с 40,63% голосов на выборах депутатов нижней палаты российского парламента по Камчатскому одномандатному округу, сообщили в избирательной комиссии Камчатского края по итогам обработки 94,06% протоколов."Лидером среди кандидатов является Яровая Ирина Анатольевна, 40,63% голосов отдано за Ирину Анатольевну. На втором месте, 19,11% голосов, отдано за Литвинова Романа, его кандидатура была выдвинута политической партией КПРФ. На третьем месте Калашников Валерий Юрьевич, ЛДПР, 11,57% голосов", - сказала журналистам председатель Камчатской краевой избирательной комиссии Инга Иринина.В избиркоме добавили, что на четвертом месте представитель партии "Новые люди" Екатерина Зайцева, за нее отдали голоса 10,65% избирателей. На пятом месте Дмитрий Бобровских, партия "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с результатов в 9,27% голосов.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, камчатский край, ирина яровая, госдума рф
Яровая лидирует на выборах в Госдуме на Камчатке
Вице-спикер Госдумы Яровая лидирует с 40,63 процента на выборах в Госдуме на Камчатке