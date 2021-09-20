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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области
Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 27,37% протоколов, набирая 52,53%, у КПРФ -... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:47
2021-09-20T00:47
2021-09-20T00:47
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САРАТОВ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 27,37% протоколов, набирая 52,53%, у КПРФ - 17,9% голосов, сообщил облизбирком в Twitter.По данным избиркома, обработано 27,37% протоколов, по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 52,53%, КПРФ - 17,9%, ЛДПР - 7,91%, "Справедливая Россия" - 7,09%, "Новые люди" - 5,88%, "Партия пенсионеров" - 2,42%, "Коммунисты России" - 1,29%. Остальные партии набирают меньше 1%.Экс-депутат Госдумы Игорь Руденский в Пензенском одномандатном избирательном округе по результатам обработки 25,75% протоколов в лидирует с 59,6% голосов, следующим за ним стал депутат Пензенской городской думы от КПРФ Алексей Иванов, набирающий 15,08%.Действующий депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев, которого на эти выборы выдвинула "Единая Россия", в Лермонтовском одномандатном округе по результатам подсчета 28,97% протоколов набирает 51,78%, его ближайший конкурент - депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Трутнев, у которого 16,93% голосов.
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политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области
"Единая Россия" набирает 52,53 процента голосов на выборах в Госдуму в Пензенской области