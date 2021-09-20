https://ria.ru/20210920/vybory-1750872288.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Пензенской области

Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 27,37% протоколов, набирая 52,53%, у КПРФ -... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:47

2021-09-20T00:47

2021-09-20T00:47

выборы в государственную думу

политика

саратовская область

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/13/1750848760_0:271:3157:2047_1920x0_80_0_0_cdbed8c6dfe64b0d0cbcc68abfa5f28e.jpg

САРАТОВ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" по партийным спискам лидирует на выборах в Госдуму в Саратовской области по итогам обработки 27,37% протоколов, набирая 52,53%, у КПРФ - 17,9% голосов, сообщил облизбирком в Twitter.По данным избиркома, обработано 27,37% протоколов, по федеральным спискам политических партий "Единая Россия" набирает 52,53%, КПРФ - 17,9%, ЛДПР - 7,91%, "Справедливая Россия" - 7,09%, "Новые люди" - 5,88%, "Партия пенсионеров" - 2,42%, "Коммунисты России" - 1,29%. Остальные партии набирают меньше 1%.Экс-депутат Госдумы Игорь Руденский в Пензенском одномандатном избирательном округе по результатам обработки 25,75% протоколов в лидирует с 59,6% голосов, следующим за ним стал депутат Пензенской городской думы от КПРФ Алексей Иванов, набирающий 15,08%.Действующий депутат Госдумы из фракции "Справедливая Россия" Александр Самокутяев, которого на эти выборы выдвинула "Единая Россия", в Лермонтовском одномандатном округе по результатам подсчета 28,97% протоколов набирает 51,78%, его ближайший конкурент - депутат Пензенской городской думы от КПРФ Александр Трутнев, у которого 16,93% голосов.

саратовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, саратовская область, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, россия