https://ria.ru/20210920/vybory-1750872214.html

"Единая Россия" лидирует с 45,09 процента на выборах в Госдуму

"Единая Россия" лидирует с 45,09 процента на выборах в Госдуму - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует с 45,09 процента на выборах в Госдуму

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,09% по федеральному округу, на втором месте остается КПРФ с 21,88%, на третьем -... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:46

2021-09-20T00:46

2021-09-20T00:55

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,09% по федеральному округу, на втором месте остается КПРФ с 21,88%, на третьем - ЛДПР с 8,37%, следует из данных ЦИК после обработки 30,03% протоколов УИК.В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,38%, за ней следуют "Новые люди" с 6,35%.Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.Партия пенсионеров набирает 2,79%, "Коммунисты России" - 1,43%, "Зелёные" - 0,99%, "Яблоко" - 0,92%, РПСС - 0,73%, "Родина" - 0,66%, "Зелёная альтернатива" - 0,57%, Партия Роста - 0,35%, Гражданская платформа - 0,14%.

https://ria.ru/20210920/melnichenko-1750872913.html

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выборы, политика, госдума рф