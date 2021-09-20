00:46 20.09.2021 (обновлено: 00:55 20.09.2021)
"Единая Россия" лидирует с 45,09 процента на выборах в Госдуму
"Единая Россия" лидирует с 45,09 процента на выборах в Госдуму
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИзбиратели в штабе общественной поддержки партии "Единая Россия" в Москве
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах депутатов в Госдуму с 45,09% по федеральному округу, на втором месте остается КПРФ с 21,88%, на третьем - ЛДПР с 8,37%, следует из данных ЦИК после обработки 30,03% протоколов УИК.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,38%, за ней следуют "Новые люди" с 6,35%.
В пятерку лидеров, по предварительным данным, попадает партия "Справедливая Россия" с 7,38%, за ней следуют "Новые люди" с 6,35%.
Таким образом, предварительно, в Госдуму проходит пять партий, преодолевая электоральный барьер в 5%.
Партия пенсионеров набирает 2,79%, "Коммунисты России" - 1,43%, "Зелёные" - 0,99%, "Яблоко" - 0,92%, РПСС - 0,73%, "Родина" - 0,66%, "Зелёная альтернатива" - 0,57%, Партия Роста - 0,35%, Гражданская платформа - 0,14%.
Партия пенсионеров набирает 2,79%, "Коммунисты России" - 1,43%, "Зелёные" - 0,99%, "Яблоко" - 0,92%, РПСС - 0,73%, "Родина" - 0,66%, "Зелёная альтернатива" - 0,57%, Партия Роста - 0,35%, Гражданская платформа - 0,14%.