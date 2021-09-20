https://ria.ru/20210920/vybory-1750870873.html

Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы

Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021

Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы

Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы после обработки 4,40% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:34

2021-09-20T00:34

2021-09-20T00:34

выборы в государственную думу

политика

москва

сергей обухов

анатолий вассерман

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745380244_0:195:3072:1922_1920x0_80_0_0_1ec183e69d18f035bff7ab7f09129988.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы после обработки 4,40% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, первое место в Преображенском округе Москвы занимает Сергей Обухов с 29,32%, второе - Анатолий Вассерман с 28,76%, на третьей позиции - Алена Попова с 8,26%.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, москва, сергей обухов, анатолий вассерман