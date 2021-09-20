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Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы
Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы - РИА Новости, 20.09.2021
Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы
Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы после обработки 4,40% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:34
2021-09-20T00:34
2021-09-20T00:34
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политика
москва
сергей обухов
анатолий вассерман
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы после обработки 4,40% бюллетеней, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, первое место в Преображенском округе Москвы занимает Сергей Обухов с 29,32%, второе - Анатолий Вассерман с 28,76%, на третьей позиции - Алена Попова с 8,26%.
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политика, москва, сергей обухов, анатолий вассерман
Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы
Вассерман занимает второе место в Преображенском округе Москвы с 28,76 процента