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"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 55,67% протоколов и набирает 27,07%, следует из данных информационного табло РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:31
2021-09-20T00:31
2021-09-20T00:31
выборы в государственную думу
политика
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 55,67% протоколов и набирает 27,07%, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 24,56%, "Справедливая Россия" - 19,75%, ЛДПР - 9,21%, партия "Новые люди" - 7,62%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, ярославская область, госдума рф, лдпр
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области с 27,07 процента