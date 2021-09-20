https://ria.ru/20210920/vybory-1750870503.html

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области - РИА Новости, 20.09.2021

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области

"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 55,67% протоколов и набирает 27,07%, следует из данных информационного табло РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:31

2021-09-20T00:31

2021-09-20T00:31

выборы в государственную думу

политика

ярославская область

госдума рф

лдпр

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен - РИА Новости. "Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Ярославской области после обработки 55,67% протоколов и набирает 27,07%, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 24,56%, "Справедливая Россия" - 19,75%, ЛДПР - 9,21%, партия "Новые люди" - 7,62%.Голосование на думских и иных выборах прошло в этом году 17-19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210920/glava-1750870176.html

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политика, ярославская область, госдума рф, лдпр