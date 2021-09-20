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"Единая Россия" лидирует на выборах в Костромской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Костромской области - РИА Новости, 20.09.2021
"Единая Россия" лидирует на выборах в Костромской области
Партия "Единая Россия" лидирует с 30,62% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 32,61% протоколов, следует из данных информационного... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:28
2021-09-20T00:28
2021-09-20T00:28
выборы в государственную думу
политика
костромская область
госдума рф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с 30,62% голосов на выборах в ГД в Костромской области после обработки 32,61% протоколов, следует из данных информационного табло в облизбиркоме.КПРФ набирает 28,04%, "Справедливая Россия" - 12,11%, ЛДПР – 9,53%, партия "Новые люди" - 8,14%.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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РИА Новости
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политика, костромская область, госдума рф
"Единая Россия" лидирует на выборах в Костромской области
"Единая Россия" лидирует на выборах в Госдуму в Костромской области с 30,62 процента