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Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края

Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 20.09.2021

Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,20% голосов после обработки 90,14% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:26

2021-09-20T00:26

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,20% голосов после обработки 90,14% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, по итогам обработки 90,14 % протоколов Дегтярев (ЛДПР) набирает 57,20% голосов, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 24,94%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,08%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") - 3,48%.Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала.

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политика, хабаровский край, лдпр, цик рф, михаил дегтярев