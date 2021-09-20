https://ria.ru/20210920/vybory-1750869857.html
Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края
Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края - РИА Новости, 20.09.2021
Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,20% голосов после обработки 90,14% протоколов, свидетельствуют данные... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:26
2021-09-20T00:26
2021-09-20T00:26
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует на выборах главы региона с 57,20% голосов после обработки 90,14% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Согласно данным на табло в информцентре ЦИК, по итогам обработки 90,14 % протоколов Дегтярев (ЛДПР) набирает 57,20% голосов, телеведущая Марина Ким ("Справедливая Россия – За правду") - 24,94%, пенсионер Владимир Парфенов (Партия пенсионеров) - 10,08%, предприниматель Бабек Мамедов ("Родина") - 3,48%.Дегтярев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала.
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политика, хабаровский край, лдпр, цик рф, михаил дегтярев
Дегтярёв лидирует на выборах главы Хабаровского края
Дегтярёв лидирует с 57,20 процента на выборах главы Хабаровского края