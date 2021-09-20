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Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России

Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России - РИА Новости, 20.09.2021

Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России

Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T00:19

2021-09-20T00:19

2021-09-20T00:19

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента", - сказал Пискарев журналистам.Пискарев отметил, что "число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, в мире, twitter, сша, чехия, германия, франция, великобритания, госдума рф, google, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия