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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/vybory-1750869071.html
Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России
Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России - РИА Новости, 20.09.2021
Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России
Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:19
2021-09-20T00:19
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев."Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента", - сказал Пискарев журналистам.Пискарев отметил, что "число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования".
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политика, в мире, twitter, сша, чехия, германия, франция, великобритания, госдума рф, google, выборы в государственную думу, василий пискарев, россия
00:19 20.09.2021
 
Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России

Пискарев: западные СМИ развернули пропагандистскую кампанию по дискредитации выборов в ГД

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в нашей стране. Наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии", - сказал он журналистам.
"Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента", - сказал Пискарев журналистам.
Пискарев отметил, что "число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования".
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думу — 2021
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