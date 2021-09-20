Пискарев рассказал о СМИ, распространявших фейки о выборах в России
Пискарев: западные СМИ развернули пропагандистскую кампанию по дискредитации выборов в ГД
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Наибольшее число публикаций, дискредитирующих выборы в России, зафиксировано в СМИ Великобритании, США, Германии, Франции и Чехии, заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Западные СМИ развернули задолго до выборов враждебную по отношению к России пропагандистскую кампания по дискредитации избирательной системы в нашей стране. Наибольшее количество таких публикаций зафиксировано в средствах массовой информации США, Великобритании, Германии, Франции и Чехии", - сказал он журналистам.
"Это была спланированная кампания по распространению "подсказок" и навязыванию россиянам определенных предпочтений в ходе голосования. Причем ряд иностранных НПО (всего более 20 организаций) в процессе избирательной кампании открыто призывали Facebook, Twitter и Google не исполнять предписания компетентных органов и игнорировать требования российского законодательства об удалении запрещенного контента", - сказал Пискарев журналистам.
Пискарев отметил, что "число негативных публикаций, фейков о выборах возрастало с каждым днем по мере приближения дня голосования".