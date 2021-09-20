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На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана
На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана - РИА Новости, 20.09.2021
На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана
От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:04
2021-09-20T14:04
2021-09-20T14:04
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МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия.Ранее агентство Efe информировало о двух тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Их размещают на двух футбольных полях и военном объекте. Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, уточняет Институт вулканологии Канар. Температура лавы, по данным специалистов института, составляет 1075 градусов."Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек", – говорится в сообщении Гражданской гвардии в Твиттере.В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – зафиксирован в воскресенье.В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.
https://ria.ru/20210919/vulkan-1750818419.html
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испания, канарские острова, новости - туризм, сан-хуан (аргентина), туристы, вулканы, туризм
На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана
Гражданская гвардия: до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за вулкана на Канарах
МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия.
Ранее агентство Efe информировало о двух тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Их размещают на двух футбольных полях и военном объекте. Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, уточняет Институт вулканологии Канар. Температура лавы, по данным специалистов института, составляет 1075 градусов.
"Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек", – говорится в сообщении Гражданской гвардии в Твиттере.
В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – зафиксирован в воскресенье.
В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.