https://ria.ru/20210920/vulkany-1750944046.html

На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана

На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана - РИА Новости, 20.09.2021

На Канарах планируют эвакуировать до десяти тысяч человек из-за вулкана

От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:04

2021-09-20T14:04

2021-09-20T14:04

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МАДРИД, 20 сен – РИА Новости. От пяти до десяти тысяч человек могут эвакуировать из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма на Канарах, сообщает Гражданская гвардия.Ранее агентство Efe информировало о двух тысячах эвакуированных, среди них 500 туристов. Их размещают на двух футбольных полях и военном объекте. Лава продвигается со скоростью 0,7 километра в час, уточняет Институт вулканологии Канар. Температура лавы, по данным специалистов института, составляет 1075 градусов."Уже началась эвакуация из районов Эль-Пасо, Лос-Льянос-де-Аридане и Тасакорте в ожидании продвижения языка лавы, примерно будут вывезены от 5 тысяч до 10 тысяч человек", – говорится в сообщении Гражданской гвардии в Твиттере.В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Ранее Национальный географический институт Испании фиксировал рост сейсмической активности на острове Пальма, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений. Самый мощный толчок – 4,2 по шкале Рихтер – зафиксирован в воскресенье.В последний раз на Пальме извергался вулкан Тенегия в 1971 году. Также в XX веке извергался вулкан Сан-Хуан, это было в 1949 году.

https://ria.ru/20210919/vulkan-1750818419.html

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