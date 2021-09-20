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На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана

На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана - РИА Новости, 20.09.2021

На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана

Пострадавших из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) нет, заявили власти региона. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:36

2021-09-20T12:36

2021-09-20T15:49

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канарские острова

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МАДРИД, 20 сен — РИА Новости. Пострадавших из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) нет, заявили власти региона."Уже от 80 до 100 домов затронуты лавой на своем пути к морю, высотой до шести метров, которая безостановочно медленно продвигается", — рассказал председатель правительства Мариано Эрнандес в интервью радиостанции Cope Canarias.Ранее сообщалось о пяти тысячах эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Глава правительства Канар Анхель Виктор Торрес в ночь на понедельник сказал, что в ближайшее время не ожидается новой эвакуации.В воскресенье днем на Пальме началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений.В последний раз на острове извергался вулкан Тенегия в 1971 году, а также Сан-Хуан — в 1949 году.

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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары. 2021-09-20T12:36 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, испания, канарские острова, видео