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На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана
На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана - РИА Новости, 20.09.2021
На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана
Пострадавших из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) нет, заявили власти региона. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:36
2021-09-20T12:36
2021-09-20T15:49
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МАДРИД, 20 сен — РИА Новости. Пострадавших из-за извержения вулкана на испанском острове Пальма (Канарские острова) нет, заявили власти региона."Уже от 80 до 100 домов затронуты лавой на своем пути к морю, высотой до шести метров, которая безостановочно медленно продвигается", — рассказал председатель правительства Мариано Эрнандес в интервью радиостанции Cope Canarias.Ранее сообщалось о пяти тысячах эвакуированных жителей ближайших муниципалитетов. Глава правительства Канар Анхель Виктор Торрес в ночь на понедельник сказал, что в ближайшее время не ожидается новой эвакуации.В воскресенье днем на Пальме началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо. Национальный географический институт Испании фиксировал там рост сейсмической активности, за неделю произошло более 25 тысяч землетрясений.В последний раз на острове извергался вулкан Тенегия в 1971 году, а также Сан-Хуан — в 1949 году.
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Природный пожар после извержения вулкана на Пальме
В соцсетях появляются новые кадры с канарской Пальмы, где началось извержение вулкана. Аэропорт острова не затронут и продолжат работать. Испанский премьер Санчес отложил визит на Генассаблею ООН в Нью-Йорк и едет на Канары.
2021-09-20T12:36
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в мире, испания, канарские острова, видео
12:36 20.09.2021 (обновлено: 15:49 20.09.2021)
На острове Пальма десятки домов пострадали из-за извержения вулкана
Десятки домов пострадали в результате извержения вулкана на острове Пальма на Канарах