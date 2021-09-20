https://ria.ru/20210920/vuchich-1751056357.html

Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово

Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово - РИА Новости, 20.09.2021

Сербия обратится к НАТО из-за обострения в Косово

Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:08

2021-09-20T22:08

2021-09-20T22:09

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БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. Сербия призовет НАТО и международный контингент KFOR под эгидой альянса защитить жизни и имущество сербов в Косово, заявил президент Сербии Александр Вучич на фоне обострения ситуации на севере края.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. По данным сербского лидера, косовский спецназ вошел на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами.Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказываются разойтись."Если не прекратятся нападения на косовских сербов, мы призовем (миротворческий контингент - ред.) KFOR и НАТО поступить в соответствии со своими полномочиями и защитить жизни и имущество сербского населения Косово и Метохии. Совершенно точно, что погром 2004 года и издевательства над сербами и правами сербского населения Косово и Метохии не допустимы", - заявил Вучич в специальном обращении к гражданам.Он напомнил, что на вторник запланировано заседание Совета национальной безопасности Сербии, а также его встреча с послами США, Великобритании, Германии, Франции и Италии. Президент отметил, что не хотел бы, чтобы Белграду пришлось принимать ответные меры по отношению к Приштине."Если бы мы предприняли наши меры, как политические, так и экономические, это бы не было хорошо для всего региона", - указал он.Вучич также подчеркнул, что "сейчас не видит смысла" в продолжении диалога под эгидой ЕС с косовоалбанскими властями, которые не выполняют взятые на себя обязательства. Особо сербский лидер подчеркнул, что Приштина свыше трех тысяч дней после соглашения в Брюсселе не сформировала Сообщество сербских общин с правами автономии в крае.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские номера. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь. На вторник назначено заседание Совета безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем.

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

https://ria.ru/20210602/kosovo-1735270923.html

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в мире, италия, сербия, франция, александр вучич