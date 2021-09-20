https://ria.ru/20210920/vuchich-1751055859.html

Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа

Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа - РИА Новости, 20.09.2021

Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа

Специальные подразделения МВД самопровозглашенного Косово вошли утром в понедельник на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами, заявил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:03

2021-09-20T22:03

2021-09-20T22:04

в мире

белград (город)

косово

александр вучич

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/13/1573164861_0:39:3071:1766_1920x0_80_0_0_c9f867d3745a69e9a4f8672eb02d3123.jpg

БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. Специальные подразделения МВД самопровозглашенного Косово вошли утром в понедельник на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. Они приехали на бронированных автомобилях, в тяжелой экипировке с автоматическим оружием.Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказываются разойтись."Мы еще ночью знали, что Приштина планирует передвижение своего спецназа на север края. Утром после 6.00 (7.00 мск) они перешли на территорию севера Косово и Метохии, и это уже шестой раз в последнее время. Грубейшее вторжение с около 350 бойцами, много автоматического оружия, свыше 20 бронированных автомобилей и снайперов, размещенных для покрытия домов молодых сербов, которые могли бы сопротивляться шагам властей в Приштине", - заявил Вучич в специальном обращении.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские регистрационные знаки. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь. На вторник назначено заседание Совета безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем.

https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html

https://ria.ru/20210602/kosovo-1735270923.html

белград (город)

косово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белград (город), косово, александр вучич