https://ria.ru/20210920/vuchich-1751055859.html
Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа
Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа - РИА Новости, 20.09.2021
Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа
Специальные подразделения МВД самопровозглашенного Косово вошли утром в понедельник на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами, заявил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T22:03
2021-09-20T22:03
2021-09-20T22:04
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости. Специальные подразделения МВД самопровозглашенного Косово вошли утром в понедельник на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами, заявил президент Сербии Александр Вучич.Сербы, компактно проживающие на севере Косово, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. Они приехали на бронированных автомобилях, в тяжелой экипировке с автоматическим оружием.Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказываются разойтись."Мы еще ночью знали, что Приштина планирует передвижение своего спецназа на север края. Утром после 6.00 (7.00 мск) они перешли на территорию севера Косово и Метохии, и это уже шестой раз в последнее время. Грубейшее вторжение с около 350 бойцами, много автоматического оружия, свыше 20 бронированных автомобилей и снайперов, размещенных для покрытия домов молодых сербов, которые могли бы сопротивляться шагам властей в Приштине", - заявил Вучич в специальном обращении.Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские регистрационные знаки. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, который обсудил ход диалога с президентом Сербии перед следующим раундом, намеченным на октябрь. На вторник назначено заседание Совета безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем.
https://ria.ru/20210913/vuchich-1749920137.html
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в мире, белград (город), косово, александр вучич
22:03 20.09.2021 (обновлено: 22:04 20.09.2021)
Вучич рассказал о провокациях косовского спецназа
Вучич: косовский спецназ с бронеавтомобилями и снайперами вошел на север края
БЕЛГРАД, 20 сен - РИА Новости.
Специальные подразделения МВД самопровозглашенного Косово вошли утром в понедельник на север края с 350 бойцами, 20 бронеавтомобилями и снайперами, заявил президент Сербии Александр Вучич
.
Сербы, компактно проживающие на севере Косово
, утром в понедельник начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины
в Белград
на административной границе между центральной Сербией и автономным краем. Там, а также на КПП "Брняк" по дороге из Косовской Митровицы в Нови-Пазар и в двух других точках на севере Косово разместились бойцы РОСУ, подразделения косовского МВД. Они приехали на бронированных автомобилях, в тяжелой экипировке с автоматическим оружием.
Косовская полиция выпустила несколько шашек со слезоточивым газом по собравшимся гражданам у КПП "Брняк", протестующие отошли на несколько десятков метров, но заявили, что не разойдутся. Сообщается также, что слезоточивый газ был применен и на КПП "Ярине", где сербы также отказываются разойтись.
"Мы еще ночью знали, что Приштина планирует передвижение своего спецназа на север края. Утром после 6.00 (7.00 мск) они перешли на территорию севера Косово и Метохии, и это уже шестой раз в последнее время. Грубейшее вторжение с около 350 бойцами, много автоматического оружия, свыше 20 бронированных автомобилей и снайперов, размещенных для покрытия домов молодых сербов, которые могли бы сопротивляться шагам властей в Приштине", - заявил Вучич в специальном обращении.
Полиция самопровозглашенной республики объявила в понедельник, что транспорт с сербскими регистрационными знаками не сможет больше въезжать в Косово, на въезде должны устанавливаться временные косовские регистрационные знаки. Установка автомобильных номеров самопровозглашенной республики вызывает у сербов не только моральный протест, но и заставляет тратиться на временные регистрационные знаки и терять время на их установку. Ранее к контрольно-пропускным пунктам из Приштины были доставлены новые оборудованные контейнеры для работы таможенного и полицейского персонала, что насторожило местных сербов.
В понедельник с визитом в Белград прибыл спецпредставитель ЕС по переговорам Белграда и Приштины Мирослав Лайчак
, который обсудил ход диалога с президентом Сербии
перед следующим раундом, намеченным на октябрь. На вторник назначено заседание Совета безопасности Сербии во главе с президентом Александром Вучичем.