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В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций

В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций - РИА Новости, 20.09.2021

В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций

В Кремле готовят встречу президента России Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:55

2021-09-20T12:55

2021-09-20T12:55

выборы в государственную думу

политика

владимир путин

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Кремле готовят встречу президента России Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такая встреча планируется, она готовится. Мы сообщим вам, когда она будет назначена", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф