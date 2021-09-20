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В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций
В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций - РИА Новости, 20.09.2021
В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций
В Кремле готовят встречу президента России Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:55
2021-09-20T12:55
2021-09-20T12:55
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. В Кремле готовят встречу президента России Владимира Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такая встреча планируется, она готовится. Мы сообщим вам, когда она будет назначена", - ответил Песков журналистам на соответствующий вопрос.Голосование на думских и иных выборах проходило в этом году с 17 по 19 сентября. Россияне выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва, представителей 39 региональных и местных парламентов и глав девяти регионов.
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политика, владимир путин, дмитрий песков, госдума рф
В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций
В Кремле готовят встречу Путина с главами регионов и лидерами фракций после выборов