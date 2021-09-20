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Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Володин побеждает на выборах в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021
Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Действующий спикер ГД Вячеслав Володин побеждает в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T12:55
2021-09-20T12:55
2021-09-20T13:02
выборы в государственную думу
политика
госдума рф
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий спикер ГД Вячеслав Володин побеждает в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов.Согласно данным на электронном табло ЦИК, Володин ("Единая Россия") набрал 72,11% голосов, Александр Анидалов (КПРФ) - 16,03%, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) - 2,49%.
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РИА Новости
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политика, госдума рф
12:55 20.09.2021 (обновлено: 13:02 20.09.2021)
Володин побеждает на выборах в Саратовском округе
Володин побеждает на выборах в Саратовском округе с 72,11%