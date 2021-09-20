https://ria.ru/20210920/volodin-1750950116.html

Володин побеждает на выборах в Саратовском округе

Володин побеждает на выборах в Саратовском округе - РИА Новости, 20.09.2021

Володин побеждает на выборах в Саратовском округе

Действующий спикер ГД Вячеслав Володин побеждает в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T12:55

2021-09-20T12:55

2021-09-20T13:02

выборы в государственную думу

политика

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750668823_0:0:3274:1842_1920x0_80_0_0_afc19028a6b7fcc6deb83dd1da9993d7.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Действующий спикер ГД Вячеслав Володин побеждает в Саратовском одномандатном округе с 72,11% голосов на выборах в Госдуму после обработки 100% протоколов.Согласно данным на электронном табло ЦИК, Володин ("Единая Россия") набрал 72,11% голосов, Александр Анидалов (КПРФ) - 16,03%, Дмитрий Пьяных (ЛДПР) - 2,49%.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф