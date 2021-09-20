https://ria.ru/20210920/vkontakte-1751035219.html

ВКонтакте ускорилась в 2 раза

ВКонтакте ускорилась в 2 раза - РИА Новости, 20.09.2021

ВКонтакте ускорилась в 2 раза

ВКонтакте в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Соцсеть одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T19:04

2021-09-20T19:04

2021-09-20T19:04

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВКонтакте в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Соцсеть одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Об этом рассказал технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.Внедрение нового протокола позволило сократить время доставки контента по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять ленту. Приложение будет лучше работать в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу. Потреблять контент на высокой скорости можно будет даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях. Приложение стало работать быстрее не только в России, но и в других странах, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.По сравнению со старым протоколом у QUIC уменьшенное время задержки при передаче контента, адаптированность к возросшим объемам трафика и встроенные современные технологии защиты данных. Информация передается исключительно в зашифрованном виде.

https://ria.ru/20210831/pochta-1747990940.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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