ВКонтакте ускорилась в 2 раза
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСтраница социальной сети "Вконтакте" на экране смартфона
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. ВКонтакте в 2 раза ускорила доставку контента в веб-версии и мобильных приложениях. Соцсеть одной из первых в мире внедрила передовую технологию передачи данных на базе нового интернет-протокола QUIC. Об этом рассказал технический директор ВКонтакте Александр Тоболь.
Внедрение нового протокола позволило сократить время доставки контента по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять ленту. Приложение будет лучше работать в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу. Потреблять контент на высокой скорости можно будет даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях. Приложение стало работать быстрее не только в России, но и в других странах, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.
Внедрение нового протокола позволило сократить время доставки контента по всему миру: пользователи смогут быстро обмениваться фотографиями, сообщениями и комментариями, музыкой, обновлять ленту. Приложение будет лучше работать в метро, во время путешествий, в горах, на даче или в лесу. Потреблять контент на высокой скорости можно будет даже при слабом интернет-соединении и в неустойчивых мобильных сетях. Приложение стало работать быстрее не только в России, но и в других странах, среди которых Германия, Бразилия и Молдавия.
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По сравнению со старым протоколом у QUIC уменьшенное время задержки при передаче контента, адаптированность к возросшим объемам трафика и встроенные современные технологии защиты данных. Информация передается исключительно в зашифрованном виде.