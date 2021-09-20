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Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга
Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга - РИА Новости, 20.09.2021
Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга
Борис Вишневский идет вторым на выборах в Госдуму в Центральном округе Санкт-Петербурга после обработки 0,39% протоколов, лидирует кандидат из "Единой России"... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T01:11
2021-09-20T01:11
2021-09-20T01:11
выборы в государственную думу
политика
санкт-петербург
единая россия
госдума рф
выборы в государственную думу
борис вишневский
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Борис Вишневский идет вторым на выборах в Госдуму в Центральном округе Санкт-Петербурга после обработки 0,39% протоколов, лидирует кандидат из "Единой России" Сергей Соловьев, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, Соловьев набирает 39,47%, Вишневский - 15,27%. На третьем месте Алексей Ковалев с 11,96%.
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РИА Новости
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РИА Новости
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политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, борис вишневский
Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга
Вишневский идет вторым в Центральном округе Петербурга после обработки 0,39% протоколов