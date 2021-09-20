https://ria.ru/20210920/vishnevskiy-1750874600.html

Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга

Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга - РИА Новости, 20.09.2021

Вишневский занимает второе место в Центральном округе Петербурга

Борис Вишневский идет вторым на выборах в Госдуму в Центральном округе Санкт-Петербурга после обработки 0,39% протоколов, лидирует кандидат из "Единой России"... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T01:11

2021-09-20T01:11

2021-09-20T01:11

выборы в государственную думу

политика

санкт-петербург

единая россия

госдума рф

выборы в государственную думу

борис вишневский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/93080/65/930806506_0:3:1000:566_1920x0_80_0_0_21f612b740583f509f7bfdd3059aebf8.jpg

МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Борис Вишневский идет вторым на выборах в Госдуму в Центральном округе Санкт-Петербурга после обработки 0,39% протоколов, лидирует кандидат из "Единой России" Сергей Соловьев, свидетельствуют данные ЦИК.По данным ЦИК, Соловьев набирает 39,47%, Вишневский - 15,27%. На третьем месте Алексей Ковалев с 11,96%.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, санкт-петербург, единая россия, госдума рф, выборы в государственную думу, борис вишневский