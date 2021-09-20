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Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях
Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях - РИА Новости, 20.09.2021
Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях
Обильных осадков, о которых синоптики регулярно говорят осенью, не стоит опасаться, так как они никогда не бывают такими же интенсивными, как летние ливни,... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T18:51
2021-09-20T18:51
2021-09-20T18:51
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Обильных осадков, о которых синоптики регулярно говорят осенью, не стоит опасаться, так как они никогда не бывают такими же интенсивными, как летние ливни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Если дождь идет ночью, то его мало кто замечает. Очень важно не пугать и не пугаться от прогноза погоды. Особенно, когда слышишь о каких-то рекордах. Допустим, во Внуково за ночь выпало 15 миллиметров осадков, в Домодедово – 19 миллиметров, в Шереметьево – 7 миллиметров, на базовой станции (на ВДНХ - ред.) – 14 миллиметров. Много это или мало? Да, заметные дожди, но это ничего особенного", - сказал Вильфанд.Он отметил, что над Москвой и областью также наблюдались низкие облака, которые вместе с моросящим дождем могли создать впечатление тумана. Как уточнил синоптик, монотонный дождь будет наблюдаться в Москве во вторник, затем осадков будет меньше.
https://ria.ru/20210919/sneg-1750795601.html
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд
Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд посоветовал не пугаться прогнозов о дождях