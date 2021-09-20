https://ria.ru/20210920/vechnye-1750595012.html
Сальма Хайек рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные"
Сальма Хайек рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные" - РИА Новости, 20.09.2021
Сальма Хайек рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные"
Сальма Хайек в интервью с Total Film через The Direct рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные". РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T02:41
2021-09-20T02:41
2021-09-20T02:41
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Сальма Хайек в интервью с Total Film через The Direct рассказала о своем персонаже в блокбастере "Вечные". В ленте говорится о представителях бессмертной инопланетной расы — Вечных. Они тайно живут на Земле уже семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов. Хайек сыграла их предводителя по имени Аджак.Актриса призналась, что ее героиня не может иметь детей. Однако режиссер Хлоя Чжао решила подойти к концепции лидерства с точки зрения материнства. "Мой персонаж в комиксах был мужчиной. Вместо того, чтобы просто сменить ему пол, я предложила Хлое привнести в его образ что-то очень особенное для женщин", — вспоминает артистка.По словам Сальмы, Аджак направляет Вечных. "Матери тоже приходится руководить детьми. Когда они плохо себя ведут, она делает им замечание, но в ее действиях всегда есть сочувствие. Однако для меня эмпатия под запретом, я ведь инопланетянка", — намекает Хайек. В картине также снимались Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.Фильм "Вечные" выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.
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marvel comics, сальма хайек, новости культуры, кино и сериалы, анджелина джоли (войт), кит харингтон, ричард мэдден
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости.
Сальма Хайек в интервью с Total Film через The Direct рассказала
о своем персонаже в блокбастере "Вечные".
В ленте говорится о представителях бессмертной инопланетной расы — Вечных. Они тайно живут на Земле уже семь тысяч лет и защищают людей от гуманоидов Девиантов. Хайек сыграла их предводителя по имени Аджак.
Актриса призналась, что ее героиня не может иметь детей. Однако режиссер Хлоя Чжао решила подойти к концепции лидерства с точки зрения материнства.
"Мой персонаж в комиксах был мужчиной. Вместо того, чтобы просто сменить ему пол, я предложила Хлое привнести в его образ что-то очень особенное для женщин", — вспоминает артистка.
По словам Сальмы, Аджак направляет Вечных.
"Матери тоже приходится руководить детьми. Когда они плохо себя ведут, она делает им замечание, но в ее действиях всегда есть сочувствие. Однако для меня эмпатия под запретом, я ведь инопланетянка", — намекает Хайек.
В картине также снимались Анджелина Джоли, Кумэйл Нанджиани, Джемма Чан, Кит Харрингтон, Ричард Мэдден и другие.
Фильм "Вечные" выйдет в российский прокат 4 ноября 2021 года.