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Вассерман идет вторым по одномандатному округу в Москве

Вассерман идет вторым по одномандатному округу в Москве - РИА Новости, 20.09.2021

Вассерман идет вторым по одномандатному округу в Москве

Самовыдвиженец Анатолий Вассерман на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве на втором месте с 27,53%, его опережает коммунист Сергей Обухов — 30,81% по... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:57

2021-09-20T09:57

2021-09-20T09:57

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Самовыдвиженец Анатолий Вассерман на выборах в ГД по одномандатному округу в Москве на втором месте с 27,53%, его опережает коммунист Сергей Обухов — 30,81% по результатам обработки 60,20% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.Согласно данным ЦИК, Вассерман на выборах в ГД по одномандатному округу Преображенский в Москве на втором месте с 27,53%, его опережает коммунист Сергей Обухов —30,81% по результатам обработки 60,20% протоколов.

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политика, москва, анатолий вассерман, госдума рф