https://ria.ru/20210920/vaktsina-1750972223.html

Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей

Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей - РИА Новости, 20.09.2021

Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей

Вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech показала свою безопасность и эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T14:09

2021-09-20T14:09

2021-09-20T14:43

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech показала свою безопасность и эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.В клинических исследованиях, которые провела компания Pfizer, приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо."Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16-25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг... Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16-25 лет", - говорится в заявлении компании.В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.Ранее компания BioNTech, разработавшая вакцину от COVID-19 совместно с американской Pfizer, выразила надежду на получение от регуляторов одобрения своей вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, производство такого препарата уже готовится.В компании подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.

https://ria.ru/20210915/pfizer-1750185048.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, коронавирус covid-19, дети, вакцинация, сша, коронавирусы, вакцина pfizer/biontech