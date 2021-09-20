https://ria.ru/20210920/vaktsina-1750972223.html
Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей
Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей - РИА Новости, 20.09.2021
Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей
Вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech показала свою безопасность и эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T14:09
2021-09-20T14:09
2021-09-20T14:43
распространение коронавируса
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коронавирусы
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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости. Вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech показала свою безопасность и эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.В клинических исследованиях, которые провела компания Pfizer, приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо."Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16-25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг... Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16-25 лет", - говорится в заявлении компании.В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.Ранее компания BioNTech, разработавшая вакцину от COVID-19 совместно с американской Pfizer, выразила надежду на получение от регуляторов одобрения своей вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, производство такого препарата уже готовится.В компании подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.
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РИА Новости
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в мире, коронавирус covid-19, дети, вакцинация, сша, коронавирусы, вакцина pfizer/biontech
14:09 20.09.2021 (обновлено: 14:43 20.09.2021)
Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей
Pfizer заявил о безопасности и эффективности вакцины для детей в возрасте от 5 до 11 лет
МОСКВА, 20 сен - РИА Новости.
Вакцина против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech
показала свою безопасность и эффективность для детей в возрасте от 5 до 11 лет, говорится в заявлении компании.
В клинических исследованиях, которые провела компания Pfizer, приняли участие 2 268 детей в возрасте от 5 до 11 лет. Две трети участников получили две дозы прививки препаратом с промежутком в 21 день, оставшиеся получили плацебо.
"Иммунный ответ участников, которым вводилась доза в 10 мкг, сопоставим с ответом участников предыдущего исследования Pfizer-BioNTech для лиц 16-25 лет, которые получали дозу в размере 30 мкг... Вакцина против COVID-19 хорошо переносилась, побочные эффекты в основном совпадали с теми, которые наблюдались у участников возрастной группы 16-25 лет", - говорится в заявлении компании.
В заявлении отмечается, что компания планирует подать результаты исследований регуляторам, таким как управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), чтобы получить их разрешение на использование прививки для детей. Pfizer-BioNTech напоминает, что с июля количество случаев заражения COVID-19 среди детей в США
возросло на 240%, это подчеркивает необходимость вакцинации данной возрастной категории.
Ранее компания BioNTech, разработавшая вакцину от COVID-19 совместно с американской Pfizer, выразила надежду на получение от регуляторов одобрения своей вакцины, предназначенной для детей в возрасте от 5 до 11 лет, производство такого препарата уже готовится.
В компании подчеркнули, что к концу года ожидаются и данные по исследованию вакцины, которая предназначена для детей с шести месяцев.