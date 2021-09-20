https://ria.ru/20210920/ukraina-1750904392.html

В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений

В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений - РИА Новости, 20.09.2021

В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений

Возможный выход Украины из Минских соглашений может привести к затягиванию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко, отвечая на... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T09:25

2021-09-20T09:25

2021-09-20T14:58

в мире

украина

ситуация в днр и лнр

минские соглашения

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

андрей руденко

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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Возможный выход Украины из Минских соглашений может привести к затягиванию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости.В Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.

https://radiosputnik.ria.ru/20210917/ukraina-1750574088.html

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко