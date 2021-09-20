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В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений
В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений - РИА Новости, 20.09.2021
В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений
Возможный выход Украины из Минских соглашений может привести к затягиванию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко, отвечая на... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T09:25
2021-09-20T14:58
в мире
украина
ситуация в днр и лнр
минские соглашения
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
андрей руденко
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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Возможный выход Украины из Минских соглашений может привести к затягиванию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости.В Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), андрей руденко
09:25 20.09.2021 (обновлено: 14:58 20.09.2021)
 
В российском МИД оценили идею Киева отказаться от Минских соглашений

Замглавы МИД Руденко назвал возможный выход Украины из Минских соглашений путем в никуда

© AP Photo / Efrem LukatskyСамый большой флаг Украины в Киеве
Самый большой флаг Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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ТАШКЕНТ, 20 сен — РИА Новости. Возможный выход Украины из Минских соглашений может привести к затягиванию конфликта в Донбассе, заявил журналистам замглавы МИД Андрей Руденко, отвечая на вопрос РИА Новости.
В Ташкенте проходит конференция Валдайского клуба "Россия и Узбекистан перед вызовами развития и безопасности на новом историческом этапе взаимодействия", организуемая в партнерстве с институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана.

"Не хотел бы спекулировать о каких-то различных сценариях, все возможно в этой жизни, в том числе выход (Киева) из Минских соглашений, но мы считаем, что это путь в никуда и это может привести к обострению конфликта", — сказал Руденко.

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение ситуации, но перестрелки продолжаются.
Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана, а также выдвигают противоречащие ему идеи.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 17.09.2021
17 сентября, 17:04В мире
На Украине предрекли потерю шести областей при отказе от Минских соглашений
 
В миреУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Андрей Руденко
 
 
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