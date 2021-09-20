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Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210920/ukraina-1750873382.html
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине - РИА Новости, 20.09.2021
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
Почти 400 избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ на участках на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:59
2021-09-20T00:59
выборы в государственную думу
политика
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одесса
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Почти 400 избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ на участках на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве.Участки для голосования на выборах в Госдуму работали на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование закончилось в 20.00 (совпадает с мск).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, украина, киев, одесса, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
00:59 20.09.2021
 
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине

Посольство России: на выборах в Госдуму на Украине проголосовали почти 400 человек

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкИзбиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ
Избиратели голосуют на выборах депутатов Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Почти 400 избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ на участках на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве.
Участки для голосования на выборах в Госдуму работали на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование закончилось в 20.00 (совпадает с мск).
"Участки закрылись. Идет подсчет голосов. Явка по Киеву - 194 человека, Одесса - 83 человека, Харьков - 70 человек, Львов - 45 человек", - отметили агентству в посольстве. Ситуация в день голосования была спокойной, без инцидентов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Сотрудники избирательной комиссии подсчитывают бюллетени - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
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