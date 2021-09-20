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В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине - РИА Новости, 20.09.2021
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
Почти 400 избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ на участках на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:59
2021-09-20T00:59
2021-09-20T00:59
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КИЕВ, 20 сен - РИА Новости. Почти 400 избирателей проголосовали на выборах в Госдуму РФ на участках на Украине, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Киеве.Участки для голосования на выборах в Госдуму работали на Украине в посольстве в Киеве, а также в генеральных консульствах в Харькове, Одессе и Львове. Голосование закончилось в 20.00 (совпадает с мск).Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования прошло в России и за ее пределами с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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политика, украина, киев, одесса, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В посольстве рассказали о голосовании на выборах в Госдуму на Украине
Посольство России: на выборах в Госдуму на Украине проголосовали почти 400 человек