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ВМФ начал учения в Черном море
ВМФ начал учения в Черном море - РИА Новости, 20.09.2021
ВМФ начал учения в Черном море
Учения ВМФ России, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:28
2021-09-20T15:40
безопасность
вмф рф
черное море
севастополь
новороссийск
россия
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Учения ВМФ России, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев."Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год", — сказал он.В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства."Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", — сказал Рулев.Кроме того, в учениях корабельных сил задействованы самолеты и вертолеты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. За ходом маневров будут наблюдать при помощи беспилотников.
https://ria.ru/20210919/voskhischenie-1750735100.html
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безопасность, вмф рф, черное море, севастополь, новороссийск, россия
10:28 20.09.2021 (обновлено: 15:40 20.09.2021)
 
ВМФ начал учения в Черном море

Около 20 кораблей и подлодок вышли на учения ВМФ России в Черном море

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКорабль Черноморского флота ВМФ России
Корабль Черноморского флота ВМФ России - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Учения ВМФ России, в которых задействованы до 20 боевых кораблей и подводных лодок, начались в Черном море, сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота России капитан второго ранга Алексей Рулев.
"Порядка 20 надводных кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море из пунктов базирования в Севастополе и Новороссийске для проведения совместных учений с выполнением ракетных и артиллерийских стрельб. Выход кораблей в морские полигоны проводится в соответствии с планом мероприятий боевой подготовки Черноморского флота на 2021 учебный год", — сказал он.
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В учениях задействованы ракетные, противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы флота, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО ЧФ.
На начальном этапе учений моряки отработали выход кораблей из пунктов базирования с форсированием минного района по заранее протраленной полосе, совместному плаванию и маневрированию в различных строях и ордерах при прохождении районов интенсивного судоходства.
"Экипажи кораблей выполнят ракетные и артиллерийские стрельбы в составе разнородных тактических групп, проведут комплекс учений по тралению, ведению морского боя, поиску и уничтожению подводной лодки, обнаружению и нанесению удара по береговому командному пункту, а также по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника", — сказал Рулев.
Кроме того, в учениях корабельных сил задействованы самолеты и вертолеты из состава морской авиации и противовоздушной обороны Черноморского флота. За ходом маневров будут наблюдать при помощи беспилотников.
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БезопасностьВМФ РФЧерное мореСевастопольНовороссийскРоссия
 
 
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