https://ria.ru/20210920/tvitter-1751056888.html

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети - РИА Новости, 20.09.2021

Пользователи Twitter сообщили о глобальных сбоях в работе соцсети

Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T22:11

2021-09-20T22:11

2021-09-20T22:13

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МОСКВА, 20 сен - РИА Новости/Прайм. Пользователи Twitter из разных стран жалуются на масштабные сбои в работе соцсети, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Жалобы на неполадки в работе соцсети стали поступать примерно после 20.41 мск. О неполадках сообщают в основном пользователи США, также сбои наблюдаются в Канаде и ряде стран Европы: в Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Ирландии, Испании, Италии. О проблемах сообщают и пользователи из России.Большая часть пользователей жалуется на работу веб-сайта, неполадки наблюдаются также в работе приложения и соединении с сервером.Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании - социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20210917/blokirovka-1750537271.html

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италия

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2021

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в мире, twitter, сша, италия, ирландия, франция