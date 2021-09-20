https://ria.ru/20210920/turist-1750917095.html

В Приморье погиб турист

В Приморье погиб турист - РИА Новости, 20.09.2021

В Приморье погиб турист

Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T10:26

2021-09-20T10:26

2021-09-20T17:13

происшествия

ольгинский район

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю.По данным ведомства, 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе, разбив лагерь возле водопада Дивный."Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в релизе.Предварительно установлено, что мужчина оступился, упал, ударившись головой о камень, и утонул.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Водопад Дивный расположен в границах национального парка "Зов тигра".

https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html

https://ria.ru/20210910/turist-1749503337.html

ольгинский район

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происшествия, ольгинский район, россия, новости - туризм