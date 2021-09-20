Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210920/turist-1750917095.html
В Приморье погиб турист
В Приморье погиб турист - РИА Новости, 20.09.2021
В Приморье погиб турист
Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:26
2021-09-20T17:13
происшествия
ольгинский район
россия
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_0:314:3072:2042_1920x0_80_0_0_ebe9243ee994f046959eec372c78f426.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю.По данным ведомства, 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе, разбив лагерь возле водопада Дивный."Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в релизе.Предварительно установлено, что мужчина оступился, упал, ударившись головой о камень, и утонул.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Водопад Дивный расположен в границах национального парка "Зов тигра".
https://ria.ru/20210916/turtsiya-1750178130.html
https://ria.ru/20210910/turist-1749503337.html
ольгинский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746227007_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_2e50b50bcc72ef5b847b6cb0e87a46b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, ольгинский район, россия, новости - туризм
10:26 20.09.2021 (обновлено: 17:13 20.09.2021)
 
В Приморье погиб турист

СК: в Приморье в национальном парке погиб турист

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю.
По данным ведомства, 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе, разбив лагерь возле водопада Дивный.
Автомобиль скорой помощи в Турции - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 03:31Туризм
В Турции преступник с ножом напал на туриста и тяжело ранил его
"Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в релизе.
Предварительно установлено, что мужчина оступился, упал, ударившись головой о камень, и утонул.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Водопад Дивный расположен в границах национального парка "Зов тигра".
Сотрудник МЧС Абхазии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября, 12:52
В Абхазии погиб российский турист
 
ТуризмПроисшествияОльгинский районРоссияНовости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния