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В Приморье погиб турист
В Приморье погиб турист - РИА Новости, 20.09.2021
В Приморье погиб турист
Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T10:26
2021-09-20T10:26
2021-09-20T17:13
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ВЛАДИВОСТОК, 20 сен – РИА Новости. Турист, отправившись к реке помыть арбуз, утонул в национальном парке в Приморье, сообщает СУСК РФ по краю.По данным ведомства, 11 сентября группа туристов отдыхала возле реки Милоградовка в Ольгинском районе, разбив лагерь возле водопада Дивный."Вечером в темное время суток один из туристов пошел к водопаду помыть арбуз и не вернулся. Спустя два дня его тело обнаружено в реке. По данному факту следственными органами… организована доследственная проверка", - говорится в релизе.Предварительно установлено, что мужчина оступился, упал, ударившись головой о камень, и утонул.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.Водопад Дивный расположен в границах национального парка "Зов тигра".
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