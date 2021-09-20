https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750967162.html

Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз

Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз - РИА Новости, 20.09.2021

Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз

По состоянию на конец 2020 года товарооборот между Китаем и остальными государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос более чем в 21... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T13:55

2021-09-20T13:55

2021-09-20T13:55

россия-китай: главное

экономика

китай

шос

министерство коммерции кнр

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40526/57/405265770_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_11da673160d5e7c409515b16ee347efc.jpg

МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2020 года товарооборот между Китаем и остальными государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос более чем в 21 раз по сравнению с показателем 2001 года, свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.Согласно данным вышеупомянутого ведомства, в прошлом году объем торговли между Китаем и странами-членами ШОС составил 245 миллиардов долларов, а в 2001 году - 12 миллиардов долларов.На конец июля текущего года, общий объем инвестиций Китая в другие государства-члены ШОС превысил 70 миллиардов долларов, а стоимость подрядных проектов китайских предприятий в этих странах достигла 290 миллиардов долларов, заявили в ведомстве.

https://ria.ru/20210917/bednost-1750485631.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, китай, шос, министерство коммерции кнр, россия