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Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз
Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз - РИА Новости, 20.09.2021
Объем торговли между Китаем и ШОС увеличился более чем в 21 раз
По состоянию на конец 2020 года товарооборот между Китаем и остальными государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос более чем в 21... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T13:55
2021-09-20T13:55
2021-09-20T13:55
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МОСКВА, 20 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". По состоянию на конец 2020 года товарооборот между Китаем и остальными государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вырос более чем в 21 раз по сравнению с показателем 2001 года, свидетельствуют данные Министерства коммерции КНР.Согласно данным вышеупомянутого ведомства, в прошлом году объем торговли между Китаем и странами-членами ШОС составил 245 миллиардов долларов, а в 2001 году - 12 миллиардов долларов.На конец июля текущего года, общий объем инвестиций Китая в другие государства-члены ШОС превысил 70 миллиардов долларов, а стоимость подрядных проектов китайских предприятий в этих странах достигла 290 миллиардов долларов, заявили в ведомстве.
https://ria.ru/20210917/bednost-1750485631.html
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