https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750894211.html

Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией - РИА Новости, 20.09.2021

Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил... РИА Новости, 20.09.2021

2021-09-20T07:20

2021-09-20T07:20

2021-09-20T12:32

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МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью европейской газете Politico.Издание отмечает, что в теории Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, но на практике едва ли пойдет на это при "открытом противодействии Франции". Критика со стороны Парижа не понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам — странам ЕС с более свободными правилами торговли, пишет Politico. Так, ирландский министр по вопросам развития торговли Роберт Трой заявил изданию, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией, а соглашение с ней должно быть "весьма выгодным".При этом глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признал, что соглашение оказалось в сложном положении, а действия Австралии ударили и по интересам Германии: новый пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik — часть судостроительного холдинга ThyssenKrupp."Готовность к компромиссу с европейской стороны определенно уменьшилась <...> Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось", — сказал Ланге.По его словам, ответом на это должно быть "расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности".На прошлой неделе лидеры Великобритании, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет создание атомных подлодок для австралийского флота. Из-за этого Канберра решила разорвать контракт с Францией, который предусматривал приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Австралии ударом в спину. В результате Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в Вашингтоне и Канберре.

https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750884543.html

https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210919/frantsiya-1750845251.html

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в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан