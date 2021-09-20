Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210920/torgovlya-1750894211.html
Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией
Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией - РИА Новости, 20.09.2021
Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией
Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T07:20
2021-09-20T12:32
в мире
сша
австралия
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_0:82:1574:967_1920x0_80_0_0_4085a01ad0b862d159cddfefc7a3b1de.jpg
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью европейской газете Politico.Издание отмечает, что в теории Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, но на практике едва ли пойдет на это при "открытом противодействии Франции". Критика со стороны Парижа не понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам — странам ЕС с более свободными правилами торговли, пишет Politico. Так, ирландский министр по вопросам развития торговли Роберт Трой заявил изданию, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией, а соглашение с ней должно быть "весьма выгодным".При этом глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признал, что соглашение оказалось в сложном положении, а действия Австралии ударили и по интересам Германии: новый пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik — часть судостроительного холдинга ThyssenKrupp."Готовность к компромиссу с европейской стороны определенно уменьшилась &lt;...&gt; Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось", — сказал Ланге.По его словам, ответом на это должно быть "расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности".На прошлой неделе лидеры Великобритании, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет создание атомных подлодок для австралийского флота. Из-за этого Канберра решила разорвать контракт с Францией, который предусматривал приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Австралии ударом в спину. В результате Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в Вашингтоне и Канберре.
https://ria.ru/20210920/otnosheniya-1750884543.html
https://ria.ru/20210919/otzyv-1750739740.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210919/frantsiya-1750845251.html
сша
австралия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156309/17/1563091780_87:0:1486:1049_1920x0_80_0_0_4946fbadf6918ff89a36a78b993c0cb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, австралия, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан
07:20 20.09.2021 (обновлено: 12:32 20.09.2021)
 
Франция выступила против переговоров о свободной торговле ЕС с Австралией

МИД Франции выступил против соглашения о свободной торговле ЕС и Австралии

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Евросоюз вряд ли сможет продолжать переговоры о свободной торговле с Австралией, так как доверие подорвано после отказа от поставок подлодок, заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в интервью европейской газете Politico.

"Держать слово — это условие доверия между демократиями и союзниками. Поэтому немыслимо продвигаться вперед в торговых переговорах, как будто ничего не произошло со страной, которой мы больше не доверяем", — сказал он.

Издание отмечает, что в теории Европейская комиссия имеет исключительные полномочия вести переговоры от имени 27 стран — членов ЕС, но на практике едва ли пойдет на это при "открытом противодействии Франции".
Критика со стороны Парижа не понравится Швеции, Ирландии или Нидерландам — странам ЕС с более свободными правилами торговли, пишет Politico. Так, ирландский министр по вопросам развития торговли Роберт Трой заявил изданию, что хотел бы видеть прогресс в переговорах с Австралией, а соглашение с ней должно быть "весьма выгодным".
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 03:14
Джонсон заявил о любви к Франции на фоне скандала с AUKUS
При этом глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге признал, что соглашение оказалось в сложном положении, а действия Австралии ударили и по интересам Германии: новый пакт AUKUS затрагивает и немецкую компанию Atlas Elektronik — часть судостроительного холдинга ThyssenKrupp.
"Готовность к компромиссу с европейской стороны определенно уменьшилась <...> Помимо ориентации на политику безопасности Австралии, сделка с США также посылает сигналы в сфере промышленной политики, направленные против ЕС. Сотрудничество в области промышленной политики и передача технологий, которые являются частью стратегии ЕС в Индо-Тихоокеанском регионе, еще больше усложнилось", — сказал Ланге.
По его словам, ответом на это должно быть "расширение открытой стратегической автономии ЕС и определение собственных интересов в сфере экономики, политики и безопасности".
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 06:46
"И круассаны заберите": австралийцы отреагировали на отзыв Францией посла
На прошлой неделе лидеры Великобритании, США и Австралии объявили о создании нового партнерства в сфере обороны и безопасности — AUKUS. Первой совместной инициативой станет создание атомных подлодок для австралийского флота. Из-за этого Канберра решила разорвать контракт с Францией, который предусматривал приобретение неатомных подлодок почти на 66 миллиардов долларов.
Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал действия Австралии ударом в спину. В результате Франция впервые в истории отозвала для консультаций послов в Вашингтоне и Канберре.
Здание Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 19.09.2021
19 сентября, 21:00В мире
В МИД Франции приняли отозванных послов из США и Австралии
 
В миреСШААвстралияФранцияМИД Франции‎Жан-Ив Ле Дриан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:32ФАС обратится в суд, если Booking не выплатит штраф
05:21Губернатор Техаса призвал Байдена объявить ЧС из-за наплыва мигрантов
05:20На учениях в Приморье морпехи обороняли побережье от "вражеского" десанта
05:10Эксперты рассказали, что помогло "Единой России" на выборах
05:06Эксперт оценил вероятность ухода Лаврова и Шойгу в Госдуму
04:47Боррель заявил о солидарности с Францией глав МИД стран ЕС по подлодкам
04:45"Идиот у власти": на Украине призвали Зеленского ответить за цены на газ
04:15Правящая партия Канады лидирует на парламентских выборах
04:15На что необходимо обратить внимание при продаже авто
04:04"Поставить Россию на колени": генерал ВСУ оценил шансы в войне с Москвой
03:33В Роспотребнадзоре рассказали о распространении штамма "дельта" в России
03:23В ЦКБ "Рубин" объяснили, почему "Варшавянки" называют "черными дырами"
03:17Названы идеальные месяца для отпуска в 2022 году
03:15Раскрыта схема кражи личных данных на Госуслугах
03:00Двух граждан США ждет суд за обман россиянина на 75 тысяч долларов
03:00В России готовится концепция перестройки сферы ЖКХ, сообщил Хуснуллин
03:00Эксперты подсчитали, во сколько обойдется открыть кондитерскую на дому
02:53Климкин предрек Украине "жесткие" проблемы после выборов в Госдуму
02:20Правительство рассчитывает на увеличение доли отказавшихся от аборта женщин
02:15Врач-трихолог рассказала, как остановить выпадение волос после COVID-19
Лента новостейМолния