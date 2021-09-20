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СК завершил расследование дела о ДТП с микроавтобусом с пятью погибшими
СК завершил расследование дела о ДТП с микроавтобусом с пятью погибшими - РИА Новости, 20.09.2021
СК завершил расследование дела о ДТП с микроавтобусом с пятью погибшими
Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Удмуртии, обвиняемого в ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли... РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T20:56
2021-09-20T20:56
происшествия
чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Удмуртии, обвиняемого в ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли пять человек и пострадали четверо, сообщает следственное управление СК РФ по республике."Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Республики Удмуртия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.По версии следствия, рано утром 9 мая мужчина, управляя грузовым седельным тягачом Мan с полуприцепом, двигался по автомобильной дороге Р-239 "Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан" на территории Чистопольского района Татарстана. Установлено, что во время движения на высокой скорости мужчина отвлекся от управления, потянувшись за газовой зажигалкой на панели приборов, и, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Renault Trafic, в котором находились девять человек.В результате ДТП погибли пять человек. Различные травмы получили еще четверо пассажиров, в том числе один – тяжелые.Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
https://ria.ru/20210920/avariya-1750897532.html
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чистопольский район
республика татарстан (татарстан)
россия
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происшествия, чистопольский район, республика татарстан (татарстан), следственный комитет россии (ск рф), россия
20:56 20.09.2021
 
СК завершил расследование дела о ДТП с микроавтобусом с пятью погибшими

В Татарстане СК завершил расследование дела о ДТП с микроавтобусом с пятью погибшими

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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КАЗАНЬ, 20 сен – РИА Новости. Следователи в Татарстане завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Удмуртии, обвиняемого в ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли пять человек и пострадали четверо, сообщает следственное управление СК РФ по республике.
"Следственными органами… завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Республики Удмуртия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.
Место ДТП в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
Вчера, 08:14
В Тамбовской области три человека погибли в ДТП с микроавтобусом
По версии следствия, рано утром 9 мая мужчина, управляя грузовым седельным тягачом Мan с полуприцепом, двигался по автомобильной дороге Р-239 "Казань – Оренбург – Акбулак – граница с Республикой Казахстан" на территории Чистопольского района Татарстана. Установлено, что во время движения на высокой скорости мужчина отвлекся от управления, потянувшись за газовой зажигалкой на панели приборов, и, потеряв управление, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Renault Trafic, в котором находились девять человек.
В результате ДТП погибли пять человек. Различные травмы получили еще четверо пассажиров, в том числе один – тяжелые.
Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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ПроисшествияЧистопольский районРеспублика Татарстан (Татарстан)Следственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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