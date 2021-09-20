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В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали более 6,5 тысячи человек
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали более 6,5 тысячи человек - РИА Новости, 20.09.2021
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали более 6,5 тысячи человек
Более 6,5 тысячи человек проголосовали в Таджикистане на выборах в российскую Госдуму, сообщили РИА Новости в секретариате участковой избирательной комиссии. РИА Новости, 20.09.2021
2021-09-20T00:56
2021-09-20T00:56
2021-09-20T00:56
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ДУШАНБЕ, 20 сен – РИА Новости, Лидия Исамова. Более 6,5 тысячи человек проголосовали в Таджикистане на выборах в российскую Госдуму, сообщили РИА Новости в секретариате участковой избирательной комиссии.В комиссии отметили, что инцидентов в ходе голосования зарегистрировано не было, "все прошло спокойно, в штатном режиме при большой активности и высокой явке".На голосовании, помимо журналистов, присутствовали международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ и четыре – от Общественной палаты РФ.
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политика, таджикистан, снг, госдума рф, выборы в государственную думу, россия
В Таджикистане на выборах в Госдуму проголосовали более 6,5 тысячи человек
В Таджикистане на выборах в Госдуму на шести участках проголосовали 6,5 тысячи человек